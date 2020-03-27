Число бесплатных для россиян онлайн-сервисов увеличилось за неделю вдвое

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россияне на данный момент могут воспользоваться 113-ю бесплатными предложениями от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров. Информация о них размещена на портале ДоступВсем.рф , созданном в рамках акции #МыВместе, за неделю число предложений увеличилось в два раза.

Крупнейшие российские операторы связи и производители контента ранее начали предоставлять бесплатный доступ к своим ресурсам для людей, которые остаются дома, чтобы противостоять распространению нового коронавируса. Сайт-агрегатор ДоступВсем.рф был запущен 21 марта, на тот момент пользователям было доступно порядка 50 предложений. За неделю к акции присоединились издательство "Альпина", "МВидео", "Билайн" и многие другие компании и сервисы.

"На портале "Доступ всем" мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране", - отмечается на сайте. "Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах", - подчеркивается в сообщении.

Пользователи могут выбрать нужный ресурс в разделах "Образование", "Культура", "Книги", "Журналы", "Новости", "Кино", "Музыка", "Игры", "Доставка", "Платежи", "ТВ", "Услуги" и "Связь". Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что люди, остающиеся дома для профилактики распространения коронавируса, должны иметь возможность заказывать лекарства онлайн, учиться и получать госуслуги дистанционно.