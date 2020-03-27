Федеральные издания в нерабочую неделю продолжат выходить в штатном режиме

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские газеты в нерабочую неделю, с 28 марта по 3 апреля, будут выходить в штатном режиме, об уходе на каникулы речь не идет. Об этом ТАСС в пятницу рассказали опрошенные главы федеральных изданий.

Гендиректор и главный редактор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин сообщил, что почти весь редакционный штат переведен на удаленный режим, при этом все продукты - радио, газета, журналы - выходят, как и обычно. "Мы заранее подготовились и перешли на дистанционный режим работы для ведущих и редакций", - сказал он.

Генеральный директор ИД "Аргументы и Факты" Руслан Новиков проинформировал, что штат АиФ также переведен в режим дистанционной работы и продолжает выпускать все свои СМИ на всех носителях в прежнем режиме - 24/7. "Так что режим выходных дней не отразится на регулярности выхода продуктов", - отметил Новиков. На удаленке работает и редакция "Московского комсомольца". По словам главного редактора Павла Гусева, сейчас буквально единицы работают на верстке, и это не влияет на выпуск издания.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин также сообщил, что все продукты, включая радио и сайт, будут выходить в обычном режиме, несмотря на удаленный формат работы журналистов. Первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК "Радио России" Рустам Вахидов также рассказал, что редакции переведены на удаленку, но никаких эфирных изменений в этой связи не предполагается.

Агентство ТАСС продолжит работать 24 часа в сутки. "Агентство ТАСС всегда работает в ежедневном круглосуточном режиме вне зависимости от выходных и праздничных дней, оперативно обеспечивая своих подписчиков и читателей последними новостями и другой актуальной информацией", - сказал заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.