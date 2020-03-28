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Распространение коронавируса нового типа

Российские военные продолжают противоэпидемические мероприятия в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата в городе Немуро

БЕРГАМО /Италия/, 28 марта. /ТАСС/. Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.

"Также с привлечением российской военной техники специальным реагентом были обработаны подъездные пути к медучреждению", - уточнили в военном ведомстве.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Еще в двух медицинских учреждениях области Ломбардия российскими специалистами были проведены рекогносцировки для уточнения объемов предстоящих работ.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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