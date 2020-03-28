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Распространение коронавируса нового типа

Желающие вернуться из Турции граждане РФ должны обратиться в дипмиссии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приостановке международного авиасообщения из-за распространения коронавируса

АНКАРА, 28 марта. /ТАСС/. Все граждане РФ, желающие вернуться из Турции на родину, должны незамедлительно обратиться в российские дипломатические миссии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении посольства России в Анкаре.

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"Регулярное воздушное сообщение между Россией и Турцией прекращено. При необходимости вернуться с территории Турции в Россию росгражданам следует незамедлительно обратиться в российское загранучреждение того города, где вы находитесь, направив до 14:00 29 марта по электронной почте следующие данные по каждому из пассажиров (включая несовершеннолетних детей): ФИО, дата рождения, гражданство и номер заграничного паспорта, место вашего проживания в Турции, адрес постоянной регистрации и место жительства на территории России, конечный пункт назначения на территории России, наличие обратного билета, дата и номер рейса, цель пребывания, контактный телефон, в т. ч. доступный по одному из мессенджеров, адрес электронной почты", - отмечается в тексте.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения коронавируса в республике. В качестве одного из шагов он назвал приостановку международного авиасообщения.

Между тем 27 марта посольство РФ в Анкаре проинформировало об открытии до конца марта шести дополнительных рейсов компании "Аэрофлот" по маршруту Стамбул - Москва для вывоза находящихся в Турции соотечественников. Рейсы намечены на 28, 29, 30 и 31 марта.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заразившихся, согласно последним данным, достигло 5 698 человек, умерли 92. По меньшей мере 42 пациента выздоровели.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипРаспространение коронавируса нового типа
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