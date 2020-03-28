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Распространение коронавируса нового типа

Льва Лещенко перевели из реанимации в обычную палату

Артист чувствует себя лучше
Лев Лещенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лев Лещенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, находящегося в больнице в Коммунарке с пневмонией, перевели из реанимации в обычную палату на фоне улучшения самочувствия. Об этом в субботу сообщил ТАСС народный артист РСФСР, продюсер Владимир Винокур.

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"Его перевели в палату, чувствует себя нормально, получше", - сказал он, добавив, что на вопросы о выписке артиста может ответить только главврач.

Ранее Telegram-каналы сообщили о положительном результате теста на коронавирус у певца. При этом Винокур пояснял, что, по его данным, Лещенко проходит лечение в связи с двусторонним воспалением легких. В четверг стало известно, что состояние артиста улучшилось. В пятницу главврач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у артиста коронавирус. Тогда он отметил, что состояние Лещенко стабильное, планируется перевод в госпитальное отделение.

Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции. 23 марта 78-летний Лещенко и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры.

Теги
РоссияЛещенко, Лев ВалерьяновичВинокур, Владимир НатановичРаспространение коронавируса нового типа
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