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Распространение коронавируса нового типа

Очереди на тестирование на коронавирус являются фактором его распространения

Всего в России проведено уже более 249 тыс. лабораторных исследований на наличие инфекции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Очереди в платные лаборатории, где все граждане могут сдать анализ на выявление коронавируса, могут быть фактором распространения вируса. Об этом сообщается в субботу на сайте стопкоронавирус.рф.

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"Если у вас нет всего комплекса симптомов заболевания или есть часть из них, но самочувствие не ухудшается, останьтесь дома. А если ухудшается, то вызовите врача. Очереди на тестирование - фактор распространения вируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведено уже свыше 249 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Кроме того, в стране работают 85 лабораторий Роспотребнадзора и более 170 лабораторий при поликлиниках, где делают анализы, а также две частных сети в Москве и Санкт-Петербурге. "В случае показаний (прибытие из неблагополучной по коронавирусу страны, контакт с заболевшими, диагноз "пневмония") анализы у вас обязательно возьмет медработник. Сообщите о контакте по телефону горячей линии 8800-2000-112, а в случае ухудшения самочувствия - по телефонам 103 ли 112", - добавляется в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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