Власти Петербурга готовы содействовать храмам в организации трансляций служб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовы оказать содействие городским церквям в организации трансляций богослужений из-за запрета гражданам посещать религиозные учреждения с 28 марта по 5 апреля для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор города Александр Беглов.

"Мы начинаем оказывать помощь тем, кто нас просит, чтобы организовать систему видеонференцсвязи во время службы. Я считаю, это правильно, надо учиться работать в новых ситуациях. Мы устанавливаем камеры тем [храмам], кто к нам обратился. Есть у нас группа айтишников, которые оказывают соответствующую помощь. Мы хотим, чтобы первые хотя бы пять главных наших культовых сооружений имели уже возможность транслировать эти службы", - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что в городе не введен запрет на проведение богослужений, а запрещается посещать религиозные учреждения гражданам, в то время как их работники могут продолжать службы. "Службы продолжаются, но все культовые сооружения являются общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется тот же закон. Пожалуйста, служите, но для тех, кто хотел бы посетить их, существует определенный запрет", - пояснил губернатор.

26 марта Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, в котором среди прочего вводится запрет на посещение церквей (с исключением для их служителей) в период с 28 марта по 5 апреля. В Русской православной церкви назвали запрет властей города противоречащим Конституции РФ, а также нарушающим право на свободу вероисповедния, и отметили, что такие ограничения могут вводиться только федеральными законами.

В Санкт-Петербургской митрополии сообщили, что храмы Петербурга продолжат служение в период с 28 марта по 5 апреля. В митрополии также отмечали, что прихожане, которые посчитают необходимым остаться дома, смогут "получить утешение" через организацию онлайн-трансляций на телеканалах "Союз" и "Спас" и в социальных сетях. В частности, отмечалось, что Казанский кафедральный собор уже начал проводить такие трансляции в социальных сетях.