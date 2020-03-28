Умерший в Петербурге мужчина с коронавирусом страдал ишемической болезнью сердца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Пациент с коронавирусом, который умер в Петербурге в возрасте 73 лет, страдал ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью, сообщили журналистам в комитете по здравоохранению города.

"В Санкт-Петербурге скончался 73-летний мужчина с коронавирусом. По причине нарастания дыхательной недостаточности пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался из-за сердечной недостаточности. Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью", - рассказали в комитете.

Там также добавили, что мужчина вернулся 1 марта из Таиланда, его госпитализировали 23 марта с двусторонней пневмонией.

"Ранее у пациента был взят анализ на новый коронавирус COVID-19 и прижизненно получен первый положительный результат. Точная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования", - добавили в комитете.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось еще об одном летальном исходе в Москве, одном в Оренбуржье и одном в Петербурге, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.