Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом

"В городе вводится режим ЧС, это означает, что вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. С понедельника, 30 марта, будут отменены часть автобусных маршрутов и один трамвайный, а также полностью отменим льготный проезд, как это сделали в Москве. Чтобы не возникало лишний раз желания проехать в общественном транспорте. Будем смотреть за развитием ситуации, и, если она будет усложняться, будем далее вводить еще большие ограничения", - сообщил ТАСС помощника мэра города Сергей Климушкин.

В Вологодской области официально подтвержденных случаев COVID-19 нет, предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен девяти пациентам, все они в Череповце. Часть из них находится на самоизоляции дома, часть - в инфекционном отделении больницы в удовлетворительном состоянии, добавили в мэрии.

Как отметил ранее в субботу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем в обращении к жителям региона, оперативные группы проверяют, как выполняется постановление о закрытии торговых центров, кафе, ресторанов, развлекательных заведений. "Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался на территории всей области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории региона, это будет сделано незамедлительно", - сказал губернатор в обращении, размещенном на его странице "ВКонтакте".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ранее сообщал о смерти четырех пациентов. Также губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти пациента с коронавирусом. Кроме того, Минздрав Оренбуржья подтвердил, что смерть 57-летнего мужчины, о которой стало известно в субботу, наступила в результате заражения коронавирусом. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.