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Распространение коронавируса нового типа

Кадыров заявил, что остановить коронавирус без жестких мер не получится

По словам Рамзана Кадырова, жителям республики предписано находиться в местах постоянного проживания, взъезд на территорию региона будет ограничен

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в целях профилактики распространения коронавируса принял решение о введении жестких мер для населения - ограничены въезд в республику и движение автомобилей, жителям предписано находиться по месту проживания. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

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"Практика показала, что остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности. Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в ЧР граждан, заразившихся вирусом. Исходя из складывающейся обстановки принято решение резко ограничить передвижение транспорта и граждан", - написал руководитель региона.

По словам Кадырова, жителям предписано находиться в местах постоянного проживания, взъезд на территорию республики будет ограничен. Исключение сделают для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров, также для работников органов власти и сотрудников силовых ведомств.

"Эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации. В Чеченскую Республику вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей. Мы разорвем цепочку передачи инфекции! Население с пониманием относится к введению вынужденных ограничений и поддерживает действия властей", - добавил Кадыров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. В субботу сообщалось еще о двух летальных случаях. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечняРаспространение коронавируса нового типа
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