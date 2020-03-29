Власти РФ организуют дополнительные авиарейсы для вывоза россиян из Таиланда

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Профильные российские ведомства прорабатывают возможность организации дополнительных авиарейсов для вывоза россиян из Таиланда. Об этом в воскресенье информировало посольство России в этой стране.

"В настоящее время профильными российскими ведомствами прорабатывается возможность организации дополнительных вывозных/чартерных авиарейсов из Таиланда в Россию помимо уже осуществляемых, - отмечается в заявлении. - Перевозку планируется организовать на коммерческой основе по тарифам и условиям той или иной авиакомпании".

В посольстве также сообщили, что в связи с большим числом заявок на продление сроков пребывания в королевстве онлайн-форма подачи заявлений на сайте диппредставительства временно отключена по техническим причинам. "Мы работаем над тем, как увеличить пропускную способность этого ресурса. Приносим извинения за доставленные неудобства. Система возобновит работу 30 марта", - пояснили дипломаты.

Накануне российские дипломаты сообщили, что правительство Таиланда заявило о возможности однократного продления срока пребывания в стране на 30 дней для решения вопроса с выездом. Вместе с тем в посольстве не исключили, что по окончании этого срока власти могут предпринять еще более жесткие ограничительные меры. Российским гражданам, вынужденным остаться в Таиланде по объективным причинам, прежде всего связанным с отменой авиарейсов, необходимо будет представить в диппредставительство заявление на имя посла в произвольной форме, копии авиабилета и официального подтверждения авиакомпании об аннулировании рейса, отсканированные копии страниц действующего загранпаспорта с фотографией, его номером и датой последнего въезда в королевство.

По данным МИД РФ, в Таиланде находятся порядка 17 тысяч российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве достигло 1388, вылечились 111 человек, семеро умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.