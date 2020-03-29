В Чечне отменили пятничную молитву 3 апреля в связи с пандемией

"Муфтий Чечни принял решение в предстоящую пятницу отменить коллективную молитву, будет ли принято такое решение по последующим неделям, будет ясно позже. Коллективная пятничная молитва отменена в целях профилактики и борьбы с распространением коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Муфтий ранее обращался с призывами к населению, чтобы они совершали пятничную молитву дома. "До этого муфтий обратился к населению, чтобы старики и чувствующие недомогание люди не посещали молитву. Но на прошедшей пятничной молитве были и старики, и больные люди, которые кашляли. Люди не прислушались, потому было решено принять такие меры", - добавили в пресс-службе ДУМ.

В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.