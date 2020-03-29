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Распространение коронавируса нового типа

В Чечне отменили пятничную молитву 3 апреля в связи с пандемией

Муфтий республики принял такое решение в связи с тем, что на прошедшую 27 марта молитву пришли пожилые и больные люди, которые пренебрегли рекомендацией остаться дома

ГРОЗНЫЙ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Чечни приняли решение отменить коллективную пятничную молитву 3 апреля в мечетях региона в целях профилактики коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) Чечни.

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"Муфтий Чечни принял решение в предстоящую пятницу отменить коллективную молитву, будет ли принято такое решение по последующим неделям, будет ясно позже. Коллективная пятничная молитва отменена в целях профилактики и борьбы с распространением коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Муфтий ранее обращался с призывами к населению, чтобы они совершали пятничную молитву дома. "До этого муфтий обратился к населению, чтобы старики и чувствующие недомогание люди не посещали молитву. Но на прошедшей пятничной молитве были и старики, и больные люди, которые кашляли. Люди не прислушались, потому было решено принять такие меры", - добавили в пресс-службе ДУМ.

В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЧечняРаспространение коронавируса нового типа
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