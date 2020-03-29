На Филиппинах более 160 российских туристов ожидают вывоза в Россию

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Более 160 российских туристов, которые не могут покинуть Филиппины из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, ожидают вывоза с филиппинских островов Боракай и Лусон на родину. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье обновленные данные посольства РФ в республике.

Согласно информации диппредставительства, на острове Боракай находятся 129 граждан РФ, среди которых четверо резидентов. Что касается Лусона, то там ожидают вывоза 35 российских туристов.

Ранее советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова сообщила, что вместимость второго борта, который отправится из Владивостока на Филиппины 30 марта, - 170 посадочных мест. Дипломат подчеркнула, что спецрейсы предназначены в первую очередь для российских туристов. Это обстоятельство, отметила она, будет учитываться при распределении мест, поскольку в отличие от туристов, у постоянно проживающих на Филиппинах есть возможность переждать карантин в домах, где они зарегистрированы.

27 марта авиарейсом в Москву из Себу были доставлены 457 российских граждан, которые не могли самостоятельно покинуть Филиппины из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Минздрава, в стране подтверждено 1 418 случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли 71 человек, вылечились 42. В республике действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, было запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. Многие иностранцы не смогли добраться с островов до международных аэропортов Филиппин из-за введенных ограничений на передвижение.