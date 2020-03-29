За сутки Кубань покинуло около 10 тыс. туристов

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. туристов покинули Краснодарский край за последние сутки после вступления в действие ограничений работы гостиниц и санаториев из-за ситуации с распространением коронавируса. На курортах региона остаются более 50 тыс. человек, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе краевой администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 марта подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях на Кубани в период объявленной в стране нерабочей недели. В министерстве туризма и олимпийского наследия региона тогда пояснили, что уже размещенные отдыхающие смогут остаться в гостиницах, но должны соблюдать самоизоляцию.

"За последние сутки Краснодарский край покинули около 10 тыс. отдыхающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по оперативным данным, сейчас в гостиницах и санаториях остается более 50 тыс. человек. В том числе более 40 тыс. в Сочи, около 4 тыс. в Анапе, около 2 тыс. в Геленджике и 1,5 тыс. в Туапсинском районе.

В субботу сообщалось, что отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Также сообщалось о смерти девятого заразившегося в Псковской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.