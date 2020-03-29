Аксенов: в Крыму уважали патриотизм Бондарева, поддержавшего воссоединение с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Патриотическая позиция писателя-фронтовика Юрия Бондарева, который поддержал воссоединение Крыма с Россией, всегда вызывала глубокое уважение крымчан. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

"Вклад Юрия Васильевича в русскую литературу огромен и неоценим. Его потрясающие по силе произведения о Великой Отечественной войне вошли в сокровищницу отечественного культурного наследия, оказали влияние на мировоззрение миллионов людей. Твердая патриотическая позиция писателя, его искренняя боль и тревога за судьбу Родины всегда вызывали глубокое уважение крымчан", - сказал Аксенов.

О смерти советского писателя-фронтовика ранее в воскресенье ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева. 6 марта 2014 года Юрий Бондарев подписал обращение Союза писателей России к Федеральному собранию и президенту РФ Владимиру Путину в поддержку действий Российской Федерации в отношении Крыма и Украины.

О писателе

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в мастерской Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценарием и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.