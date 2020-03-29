Ингушетия сократит до двух авиарейсы в республику из-за пандемии коронавируса

МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Авиарейсы в Ингушетию будут сокращены из-за угрозы распространения коронавируса. Регулярное и чартерное авиасообщение ограничивается до двух ежедневных рейсов в Москву и обратно, рассказал ТАСС директор аэропорта Ингушетии Магас Магомед Цуров.

С 27 марта аэропорт Грозного временно прекратил принимать авиарейсы и сократил их до одного из-за угрозы распространения коронавируса. Один из рейсов Москва - Грозный был перенаправлен в аэропорт Ингушетии Магас.

"У нас на протяжении четырех дней было по четыре рейса из Москвы: это три рейса Москва - Магас и один рейс Москва - Грозный авиакомпании Utair, который из-за закрытия для него посадки в Чечне летал к нам. Сегодня было два последних рейса Москва - Грозный, которые приземлились у нас, с завтрашнего дня они будут приземляться уже в точке назначения в Грозном, согласно решению Росавиации, рейсы в Ингушетию также будут сокращены до двух в день. Данное решение принято в целях усиления мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регион и защиты населения республики", - сказал Цуров.

По его словам, полное закрытие авиасообщения, как того просят некоторые жители региона, может вызвать транспортный коллапс, поскольку самолеты также доставляют необходимые грузы и медикаменты в регионы.

"Все возможные меры безопасности и профилактики мы принимаем, все сотрудники обеспечены специальными марлевыми масками, каждое утро всех сотрудников проверяют перед началом рабочего дня, измеряется температура тела. Также все пассажиры проверяются тепловизорами, дистанционными термометрами, если повышенная температура, мы анкетируем этого человека и направляем данные в оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики", - добавил собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.