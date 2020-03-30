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Свыше 230 россиян оказались в отелях в Иордании, где введен карантин

Как заверил пресс-атташе посольства РФ Алексей Кочешков, россиян насильно выселять из отелей не будут

БЕЙРУТ, 30 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Посольство России находится в тесном контакте с властями Иордании по поводу судьбы свыше 230 российских граждан, которые оказались на карантинном режиме в королевстве. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС по телефону из Аммана пресс-атташе российского посольства Алексей Кочешков.

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"По нашим спискам в Иордании находится 231 россиянин, - сказал он. - С Москвой мы говорили по поводу их организованного выезда, пока на этот счет информации нет. Стоим в очереди, поскольку ситуация в Иордании считается не особо критической".

По словам дипломата, как только поступит информации о прилете спецборта или чартера, посольство России в Аммане сразу проинформирует граждан РФ. "Мы сделаем все возможное, чтобы организовать их выезд и сделать его максимально безопасным и удобным", - подчеркнул Кочешков.

Что касается иорданских властей, то с ними, как отметил дипломат, достигнуто понимание о том, что россиян насильно выселять из отелей не будут.

Ранее агентство Petra сообщило о снятии карантины с группы подданных и иностранных граждан, которые провели на карантине две недели в отелях на берегу Мертвого моря и в Аммане. По информации агентства, вопрос об организации выезда иностранцев будет решаться в координации с МИД Иордании и иностранными посольствами в Аммане.

Министр здравоохранения Саад Джабер сообщил в понедельник, что число инфицированных в королевстве выросло до 259 человек. Комендантский час действует в Аммане и других городах с 21 марта. План чрезвычайных мер правительства, одобренный королем Абдаллой II, предусматривает прекращение работы госучреждений, предприятий и общественного транспорта, приостановку издания газет и журналов, закрытие торговых центров, кинозалов и спортклубов. Исключение сделано для продуктовых магазинов, пекарен и аптек.

Теги
ИорданияРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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