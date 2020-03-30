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Распространение коронавируса нового типа

Более 52 тыс. звонков поступило на горячую линию по оказанию помощи пожилым "Мы вместе"

Активисты выполнили около 7,5 тыс. заявок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Активисты, которые работают на горячей линии по оказанию помощи пожилым в условиях пандемии "Мы вместе", получили с 18 марта более 52 тыс. звонков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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"На горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса по состоянию на 29 марта поступило более 52,4 тыс. звонков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент выполнено около 7,5 тыс. заявок.

"По нашей информации, только за вчерашний день на телефон горячей линии из Москвы поступило около 5 тыс. звонков и обращений и около 13 тыс. в общей сложности за сутки", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой. Она также добавила, что принято решение о расширении мощностей кол-центра.

ОНФ и движение "Волонтеры-медики" с 18 марта запустили горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 65 лет и маломобильным категориям граждан. По телефону они могут оставить заявку волонтерам на доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также помощь с проведением платежей ЖКХ. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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