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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ: из-за пандемии многие страны могут столкнуться с перегрузкой систем здравоохранения

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, Италии и Испании

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. Быстрое распространение коронавируса грозит привести к перегрузке систем здравоохранения во многих странах. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Пандемия COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) приводит к напряжению систем здравоохранения во многих странах, - сказал он. - Быстро растущая потребность в учреждениях инфраструктуры охраны здоровья и медицинских работниках грозит привести к перегрузке некоторых систем здравоохранения, которые из-за этого не будут способны действовать быстро".

Предыдущие вспышки инфекционных болезней показали, что когда системы здравоохранения перегружены, смертность растет, напомнил гендиректор. Он обратил внимание на необходимость сохранения основных услуг, оказываемых здравоохранением в условиях борьбы с коронавирусом. "Хотя мы находимся в середине кризиса, основные службы здравоохранения должны продолжать работать", - сказал гендиректор. В ВОЗ считают также исключительно важным сохранение в мире свободного режима поставок основных медицинских материалов. Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в понедельник он информировал министров торговли стран G20 об острой нехватке медицинских защитных средств и других материалов, а также о путях решения этой проблемы. Гендиректор призвал страны работать с компаниями над решением вопроса об увеличении производства этих материалов и "справедливом распределении этой продукции, на основе потребностей".

Глава ВОЗ напомнил, что в условиях ограничений свободы передвижения населения странам следует уважать "достоинство и благополучие людей". Он также выразил благодарность мировому сообществу за предоставление 622 млн долларов на цели борьбы с коронавирусом.

К настоящему времени наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, Италии и Испании. Многие заболевшие нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, лекарствах, медицинских масках, им также необходимо соблюдать карантин. Для изоляции и лечения заразившихся строятся госпитали, медики вынуждены работать в усиленном режиме.

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