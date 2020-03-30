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Распространение коронавируса нового типа

Глава ВОЗ позитивно оценил опыт РФ по привлечению студентов-медиков к борьбе с пандемией

Ранее сообщалось, что Минздрав России принял решение привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам, что поможет мобилизовать дополнительно порядка 40 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус позитивно оценил опыт России, привлекающей студентов медицинских вузов и стажеров к мероприятиям по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Женеве.

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Обратив внимание на острую потребность в медицинских кадрах в связи с быстрым распространением коронавируса в мире, глава ВОЗ сказал, что его "радует тот факт, что 20 тысяч медицинских работников в Великобритании получили предложение вернуться на работу, и что другие страны, такие как Российская Федерация, привлекают студентов-медиков и стажеров к реагированию [на распространение коронавируса]".

Минздрав России принял решение привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, что поможет мобилизовать дополнительно порядка 40 тыс. человек, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Приняли решение по привлечению медицинских работников. Сегодня подписаны документы - тех, которые завершают свое образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена, в том числе врачей-ординаторов, врачей и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре, мы можем мобилизовать фактически более 40 тыс. непосредственных дополнительных медицинских работников", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1836 случаев заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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