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Распространение коронавируса нового типа

Вузы Петербурга открыли горячие линии для поддержки студентов и сотрудников

Всем желающим будут оказывать психологическую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Университеты Санкт-Петербурга запустили горячие линии для поддержки студентов и сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Горячие линии будут оказывать помощь при обращениях, связанных с поддержкой при стрессах в условиях карантина или с трудностями перехода на удаленную работу и дистанционное обучение, сообщили в понедельник в пресс-службах ряда вузов города.

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"Мы знаем, что есть люди, которых мысли о коронавирусе, собственном здоровье и здоровье близких людей сильно угнетают. К сожалению, иногда эти переживания поражают человека больше, чем сам вирус. Порой сложно объективно оценить реальную ситуацию и свое отношение к ней. Именно поэтому мы решили открыть на базе института собственную службу профессиональной психологической поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС).

В пресс-службе отметили, что за помощью на горячую линию могут обратиться студенты института, а также их родственники, преподаватели и сотрудники вуза. Консультирование проводят психологи СЗИУ РАНХиГС на условиях конфиденциальности.

Свою горячую линию по оказанию помощи студентам и преподавателям во всех вопросах, связанных с переходом на удаленную работу и онлайн-обучение, запустила Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ), говорится в сообщении пресс-службы вуза.

"С понедельника по субботу порядка 15 администраторов и экспертов будут оказывать помощь на русском и английском языках и отвечать на вопросы, связанные с технологией и методологией онлайн-обучения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, специалисты горячей линии прошли специальное обучение. Они будут работать на базе цифровой облачной системы. Информация туда будет поступать через электронную почту, телефон и сайт ВШМ. Предполагается, что после пилотирования в ВШМ такая модель поддержки онлайн-обучения может быть распространена на другие факультеты СПбГУ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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