Рестораны и непродовольственные магазины в России занялись доставкой

ТАСС, 31 марта. Ограничения в работе кафе и ресторанов, а также закрытие непродуктовых магазинов привели к взрывному росту на услуги доставки в российских регионах. Как рассказали ТАСС бизнесмены, им приходится нанимать новых или переориентировать своих работников, часто самим выезжать на доставку, при этом не забывая о мерах предосторожности - масках и перчатках.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период была ограничена или временна прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

Еда и спорт на дом

Многие кафе, рестораны и непродовольственные магазины закрыли свои двери для посетителей еще в 28-29 марта и перешли на работу с доставкой. Организация доставки - это мера, которую пытаются сегодня ввести почти все участники рынка, отметила гендиректор гастрономического фестиваля Gourmet Days и управляющий партнер ресторана и бистро в Санкт-Петербурге Алена Мельникова. "В более выгодной ситуации оказались рестораны, у которых изначально было налажено направление "Доставка" и отлажена работа через "Яндекс. Еду" или Delivery Club", - сказала она. В первые две недели пандемии, по ее словам, рост заказов через подобные сети достигал 30-40%.

В Крыму многие рестораны, в том числе национальной кухни, предлагают скидки до 15% и бесплатную доставку по городу. В ресторане украинской кухни "Княжа втиха" в Симферополе, например, клиенты заказывают традиционные борщ, вареники, мясные блюда, а также фирменное сало в шоколаде. "У нас постоянные клиенты, только раньше они приходили к нам, а теперь любимые блюда мы доставляем им на дом", - сказала администратор заведения Ольга.

В новых условиях многие рестораны привлекают к доставке своих сотрудников. "Были задействованы все, кто имел возможность: и директор, и управляющий, и официант", - рассказал ТАСС бренд-шеф ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге с акцентом на барбекю Алексей Каневский.

Заказать на дом можно не только горячие обеды, но и спортивные товары. "Розничную торговлю в магазине остановили, товары доставляем по городу бесплатно, причем товары я развожу лично, даже самые небольшие заказы, курьеров у нас нет", - рассказала ТАСС владелица магазинов спортивных товаров "Лидер" в городе Уржум Кировской области Светлана Онучина.

На Камчатке курьерской доставкой занялись магазины, торгующие товарами для семейного отдыха - в том числе настольными играми. "У нас такой ажиотаж в последний раз наблюдался перед новогодними праздниками, когда все ринулись за подарками. Поэтому, чтобы жителям края не было скучно на вынужденных каникулах, мы организовали бесконтактную доставку наших товаров на дом. У нас пока всего один курьер, чуть позже посмотрим, насколько нужно будет расширить штат сотрудников", - рассказал ТАСС владелец одной из таких точек Иван Бархатов.

Специализированные сервисы

Большую нагрузку в последние дни испытывают и специализированные сервисы по доставке. Один из крупнейших сервисов доставки продуктов в России iGooods на фоне эпидемиологической обстановки в стране зафиксировал спрос на доставку в Москве в 20 раз, в регионах - в десять раз. iGooods сейчас набирает 2 тыс. новых сотрудников - 1,2 тыс. персональных закупщиков и 800 курьеров во всех городах присутствия сервиса, сообщил ТАСС в пресс-службе компании.

"Пандемия временно лишила работы людей из сферы общепита, туризма. Мы предлагаем работодателям подхватить их персонал. Поэтому сейчас к нам приходят сотрудники из разных сфер деятельности и разных возрастов", - отметила официальный представитель компании.

С начала марта компания получила более 250 заявок на франшизу из различных регионов России. Это в три раза больше по сравнению с обычными месяцами, сообщили журналистам в ее пресс-службе. В начале марта франшизы iGooods открылись в Туле, Твери и Ярославле, и в первый месяц, по данным компании, вышли на окупаемость. До пандемии франчайзинг выходили на окупаемость в среднем через 6-12 месяцев.