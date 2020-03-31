{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Рестораны и непродовольственные магазины в России занялись доставкой

Опрошенные эксперты считают, что спрос на доставку будет сохраняться в ближайшие две-четыре недели

ТАСС, 31 марта. Ограничения в работе кафе и ресторанов, а также закрытие непродуктовых магазинов привели к взрывному росту на услуги доставки в российских регионах. Как рассказали ТАСС бизнесмены, им приходится нанимать новых или переориентировать своих работников, часто самим выезжать на доставку, при этом не забывая о мерах предосторожности - масках и перчатках.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период была ограничена или временна прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

Еда и спорт на дом

Многие кафе, рестораны и непродовольственные магазины закрыли свои двери для посетителей еще в 28-29 марта и перешли на работу с доставкой. Организация доставки - это мера, которую пытаются сегодня ввести почти все участники рынка, отметила гендиректор гастрономического фестиваля Gourmet Days и управляющий партнер ресторана и бистро в Санкт-Петербурге Алена Мельникова. "В более выгодной ситуации оказались рестораны, у которых изначально было налажено направление "Доставка" и отлажена работа через "Яндекс. Еду" или Delivery Club", - сказала она. В первые две недели пандемии, по ее словам, рост заказов через подобные сети достигал 30-40%.

В Крыму многие рестораны, в том числе национальной кухни, предлагают скидки до 15% и бесплатную доставку по городу. В ресторане украинской кухни "Княжа втиха" в Симферополе, например, клиенты заказывают традиционные борщ, вареники, мясные блюда, а также фирменное сало в шоколаде. "У нас постоянные клиенты, только раньше они приходили к нам, а теперь любимые блюда мы доставляем им на дом", - сказала администратор заведения Ольга.

В новых условиях многие рестораны привлекают к доставке своих сотрудников. "Были задействованы все, кто имел возможность: и директор, и управляющий, и официант", - рассказал ТАСС бренд-шеф ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге с акцентом на барбекю Алексей Каневский.

Заказать на дом можно не только горячие обеды, но и спортивные товары. "Розничную торговлю в магазине остановили, товары доставляем по городу бесплатно, причем товары я развожу лично, даже самые небольшие заказы, курьеров у нас нет", - рассказала ТАСС владелица магазинов спортивных товаров "Лидер" в городе Уржум Кировской области Светлана Онучина.

На Камчатке курьерской доставкой занялись магазины, торгующие товарами для семейного отдыха - в том числе настольными играми. "У нас такой ажиотаж в последний раз наблюдался перед новогодними праздниками, когда все ринулись за подарками. Поэтому, чтобы жителям края не было скучно на вынужденных каникулах, мы организовали бесконтактную доставку наших товаров на дом. У нас пока всего один курьер, чуть позже посмотрим, насколько нужно будет расширить штат сотрудников", - рассказал ТАСС владелец одной из таких точек Иван Бархатов.

Специализированные сервисы

Большую нагрузку в последние дни испытывают и специализированные сервисы по доставке. Один из крупнейших сервисов доставки продуктов в России iGooods на фоне эпидемиологической обстановки в стране зафиксировал спрос на доставку в Москве в 20 раз, в регионах - в десять раз. iGooods сейчас набирает 2 тыс. новых сотрудников - 1,2 тыс. персональных закупщиков и 800 курьеров во всех городах присутствия сервиса, сообщил ТАСС в пресс-службе компании.

"Пандемия временно лишила работы людей из сферы общепита, туризма. Мы предлагаем работодателям подхватить их персонал. Поэтому сейчас к нам приходят сотрудники из разных сфер деятельности и разных возрастов", - отметила официальный представитель компании.

С начала марта компания получила более 250 заявок на франшизу из различных регионов России. Это в три раза больше по сравнению с обычными месяцами, сообщили журналистам в ее пресс-службе. В начале марта франшизы iGooods открылись в Туле, Твери и Ярославле, и в первый месяц, по данным компании, вышли на окупаемость. До пандемии франчайзинг выходили на окупаемость в среднем через 6-12 месяцев.

На эту тему
Новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное

Главное - безопасность

И профессиональные участники рынка доставки, и те, кому пришлось этим заняться впервые, предъявляют жесткие требования к безопасности оказания услуги. Все опрошенные собеседники ТАСС рассказали, что курьеров обеспечивают индивидуальными средствами защиты - масками, перчатками - и стараются максимально сократить их контакт с заказчиком.

Владелица магазинов спортивных товаров "Лидер" рассказала, что руки и все товары обрабатываются антисептиком. "Также измеряем температуру каждого сотрудника каждые три часа", - добавила Онучина.

В Мурманской области к курьерам, которые нарушают правила безопасности, применяют штрафные санкции. "Чтобы все соблюдали правила, мы объявили акцию "Доставил без перчаток и маски - заказ бесплатный". В случае пренебрежения правилами оплата заказа производится за счет курьера", - рассказал ТАСС директор компании "Сушки - вкусная доставка" Сергей Неверович.

Чтобы минимизировать риски, в регионах освоили и бесконтактные способы доставки. Доставщик товаров для семейного отдыха на Камчатке передвигается на собственном автомобиле в многоразовой защитной маске, а посылки оставляет либо в машине покупателей, либо под дверями их квартиры, рассказал ТАСС Бархатов.

В регионах считают, что спрос на доставку будет сохраняться в ближайшие две-четыре недели. "Активная доставка будет ближайшие две-четыре недели, потом она, вероятно, начнет снижаться ввиду сокращения доходов населения в целом. Определяющим станет не только лояльность потребителей к конкретному бренду, но и средний чек", - считает директор по маркетингу новосибирской сети ресторанов "Аджикинежаль" Наталья Куницкая.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКамчатский крайТверская областьМурманская областьТульская областьКрымНовосибирская областьЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Студенты-медики будут консультировать население о профилактике коронавируса
Кроме того, студенты медвузов, в частности, смогут помогать в дистанционном наблюдении за амбулаторными пациентами и работать на горячей линии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС