Сотрудникам клиник в Москве выдадут справки для беспрепятственного передвижения по городу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудникам государственных, частных и городских клиник в Москве выдадут справки, подтверждающие, что они трудятся в медицинском учреждении, деятельность которого не может быть приостановлена.

Об этом сообщается в письмах главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованных на сайте департамента.

"На период до оформления постоянных документов не позднее 2 апреля 2020 года необходимо выдать сотрудникам справки на бланке учреждений, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, о том, что лицо трудится в медицинском учреждении, деятельность которого не может быть приостановлена", - говорится в тексте.

Письма были направлены медицинским организациям частной системы здравоохранения Москвы; учреждениям, подведомственным столичному департаменту; медицинским организациям, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, расположенным на территории столицы.