Совфед обсудит "антивирусный" пакет законов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации соберется во вторник на внеочередное заседание для обсуждения пакета законопроектов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса.
Пленарное заседание начнется в 15:00 мск, так как в этот же день с утра "антивирусный" пакет законопроектов, внесенных правительством и парламентариями, будет рассматривать сразу в трех чтениях Госдума.
Нарушение карантина
Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, если гражданин нарушит режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Если эти действия причинят вред здоровью или повлекут смерть человека (в случае отсутствия признаков уголовного преступления), размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Согласно поправкам в УК, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит срок до семи лет.
Полномочия правительства
Еще один законопроект, включенный в предварительную повестку заседания СФ, направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он наделяет правительство РФ правом вводить режимы ЧС и повышенной готовности на территории всей страны или ее части, устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в этих случаях. Перечень причин возникновения ЧС дополняется распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Согласно документу, кабмин будет вправе вводить ограничения на торговлю медицинскими изделиями и устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и их предупреждения, а также профилактики и лечения опасных заболеваний. Закон также наделяет кабмин правом определять порядок и условия возврата из фонда персональной ответственности туроператора средств туристам, пострадавшим от иностранных ограничений. При этом решением правительства могут быть изменены сроки внесения взносов туроператоров в указанный фонд, а также порядок и условия возврата из него средств туристам.
Правительству предоставляется и право введения моратория на возбуждение дел о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в случаях ЧС или при угрозе ЧС природного и техногенного характера. Закон также отменяет с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, за исключением проверок, основаниями для которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.
Также сенаторы обсудят законопроект о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году. Как отметил накануне обсуждения инициативы глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, для своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предусмотрена возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные кабинетом министров.
Одновременно планируется обсудить инициативы о дистанционной продаже лекарств, о выплате в ближайшие три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, а также о наделении правительства правом устанавливать особенности и порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения опасного заболевания.