Совфед обсудит "антивирусный" пакет законов

На внеочередное заседание вынесли пакет законопроектов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации соберется во вторник на внеочередное заседание для обсуждения пакета законопроектов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса. Пленарное заседание начнется в 15:00 мск, так как в этот же день с утра "антивирусный" пакет законопроектов, внесенных правительством и парламентариями, будет рассматривать сразу в трех чтениях Госдума. Нарушение карантина Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, если гражданин нарушит режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Если эти действия причинят вред здоровью или повлекут смерть человека (в случае отсутствия признаков уголовного преступления), размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На эту тему Новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное

Согласно поправкам в УК, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит срок до семи лет. Полномочия правительства Еще один законопроект, включенный в предварительную повестку заседания СФ, направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он наделяет правительство РФ правом вводить режимы ЧС и повышенной готовности на территории всей страны или ее части, устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в этих случаях. Перечень причин возникновения ЧС дополняется распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов