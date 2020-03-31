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Психологи считают, что режим самоизоляции может помочь семьям "залатать дыры" в отношениях

Специалисты советуют в условиях самоизоляции четко распределить обязанности по дому, давать друг другу личное пространство в течение дня и придумать семейные традиции для сближения

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Режим самоизоляции на дому, введенный в Москве и нескольких регионах страны, может помочь семьям "залатать дыры" в отношениях и воспитать новые семейные традиции. Такое мнение высказали психологи, опрошенные во вторник ТАСС.

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Кто виноват?

Психологи убеждены, что круглосуточное нахождение дома всей семьи в течение многих дней позволяет проявить все проблемы, копившиеся не один год, а также исправить их. "При вынужденном многодневном нахождении дома "недоработки" в общении проявляются, как лакмусовая бумага", - рассказала ТАСС клинический психолог психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева города Москвы Анастасия Макарова.

Она пояснила, что, конечно же, не стоит сразу настраивать себя именно на поиск проблем, но быть готовым к их появлению все-таки нужно. И в такой ситуации самоизоляция на дому - это хорошая возможность обнаружить эти трудности и разрешить их. "Другими словами, уникальная возможность, чтобы поработать над отношениями между партнерами, родителями и детьми", - сказала Макарова.

С ней согласна и психолог столичной службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она напомнила, что если один из супругов или оба обычно подолгу задерживаются на работе, то недолгое время общения по вечерам или в выходные дни, как правило, обходится без проблем.

"Люди успевают соскучиться, и домашнее общение для них всегда было в удовольствие", - продолжила эксперт. А вот постоянное пребывание дома вполне может повлечь за собой напряженность в отношениях за счет привычек каждого, на которые в обычное время внимание не обращалось. "Это может быть громко работающий телевизор, лежание на диване или зависание в компьютере, или банальные замечания по поводу неаккуратности", - пояснила Игонина.

Именно это, как уверяют эксперты, и может обнажить много проблем, которые вполне можно решить, если подойти к вопросу ответственно и с желанием результата. В первую очередь, всем членам семьи стоит сразу же договориться об обязанностях по дому и периодически их менять. По словам Игониной, в данном контексте стоит избегать ситуаций, в которых за порядком следит, к примеру, только бабушка или муж, а готовит по три-четыре раза в день исключительно мама или жена.

Кроме того, находясь на самоизоляции не стоит недооценивать и тот факт, что в условиях минимальных выходов из дома у людей может возрастать уровень тревоги. Причем это может быть связано как с общей тревожной атмосферой в мире, так и со сменой устоявшегося годами ритма жизни. "Когда мы попадаем в эти новые условия, в том числе и самоизоляцию, могут повыситься тревога и напряжение в доме, квартире в целом, в семье, тогда и заостряются проблемы, которые на самом деле были ранее, но не хватало времени и сил заметить их и разобраться с ними", - отметила Макарова.

Нарастающие эмоции в первую очередь могут стать источником ссор в парах и семьях. Когда люди начинают друг с другом спорить, каждый, как правило, начинает реагировать именно на услышанные слова и заводиться. Как результат - непонимание и обида. Здесь психологи советуют каждому спросить, прежде всего, себя о тех чувствах, которые стоят за словами партнера, ребенка или родителя.

"За резкими высказываниями есть неудовлетворенная потребность. Как только мы понимаем, какие чувства обличены в эти слова, то конфликт и спор сходят на нет. Партнер не хочет нас ни обидеть, ни ранить, а хочет донести до нас свои потребности, которые он защищает или пытается удовлетворить", - сказала Макарова. Она заверила, что если заглядывать чуть глубже, не оставаясь на уровне звучащих слов, то конфликт можно не только остудить, но и разрешить вовсе, а вместе с этим и ряд хронических проблем.

Что делать?

"Пары, которые состоят в браке долгое время, обычно больше рады возможности побыть вместе. Они давно решили взаимные претензии, относящиеся к устройству быта, им легче заниматься личными делами: хоть и находясь в одном доме друг с другом, они умеют соблюдать автономность", - добавила Игонина. Те же, кто находится в отношениях недавно, как правило, склонны поначалу непрерывно быть вместе, но позже такая близость может значительно утомлять. "Ведь одно из условий душевного комфорта - возможность уединиться, какое-то время находиться в личном пространстве", - сказала она.

Макарова, в свою очередь, добавила, что время самоизоляции полезно использовать для того, чтобы наладить семейные традиции, например совместные приемы пищи. В современном мире с его бешеным ритмом, особенно в крупных городах, очень мало семей, которым удается вместе поесть хотя бы один раз в сутки. "Если есть такая возможность, да еще и несколько раз в день, то это может стать красивым ритуалом: например, совместное приготовление завтрака, обед или ужин за одним столом, когда все члены семьи рассказывают о своем дне, обсуждают совместные планы", - пояснила она.

Личное пространство

Психологи отмечают, что в условиях самоизоляции одним из способов избавиться от стресса могут стать видеотрансляции с родственниками и друзьями, так как людям крайне важны внешние коммуникации. Однако нужно не забывать оставлять пространство и время и для себя, и для близких.

"Следует установить некие границы, которые должны быть четко определены и ясны, необходимо точно проговаривать эти нюансы, например, что вам сейчас важно 20 минут заняться работой, а потом вам бы хотелось вместе со всеми делать что-то иное", - продолжила Макарова. Причем подобный уговор должен быть ясен и прозрачен, ведь личное пространство и общие дела - это совершенно нормально, необходимо каждому человеку.

Узнать друг друга лучше

Психологи также предлагают парам и семьям, пребывающим в самоизоляции, потратить это время на сближение. Речь идет об искреннем интересе партнеров к делам друг друга, что позволяет показать свою любовь. Макарова добавила, что если в семье придерживаются правил бесконфликтного общения, имеется уважение друг к другу, взаимное соблюдение интересов, умение понимать и принимать партнера и его личностных черт, то появление значительных изменений во взаимоотношениях маловероятно.

"Если ориентироваться на то, чтобы слушать и слышать, если время распределять грамотно так, чтобы и личное пространство сохранялось, и было много общего, то можно только сильнее сблизиться и улучшить отношения", - убеждена она. В такой атмосфере могут и чувства окрепнуть, и сами партнеры лучше друг друга узнать. "Всегда есть какие-то потаенные, еще неизвестные стороны личности человека. Произойдет это познание или нет - зависит от настроя членов семьи", - сказала Макарова.

И все же главное, по мнению психолога, это чуткость. "Если быть чуткими друг к другу и ориентироваться на потребности близких, то их можно, так сказать, вовремя обнаружить и предупредить или разрешить ссоры и конфликты", - продолжила она. Кроме того, эксперты напоминают, что в режиме самоизоляции есть время на то, чтобы удовлетворить потребности друг друга в общении или взаимопонимании, посмотреть, как меняется отношение близких к нам людей.

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