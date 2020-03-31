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Распространение коронавируса нового типа
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Трамп сообщил о проведении более миллиона тестов на коронавирус в США

Президент США назвал крайне маловероятным введение общенационального карантина в стране
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Сегодня мы достигли исторического этапа в войне с коронавирусом. Более миллиона американцев протестировано, это больше, чем в любой другой стране, - сказал он. - Тесты точные. Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар провел фантастическую работу".

По словам Азара, в день проводится 100 тыс. тестирований. "Благодарю всех партнеров, задействованных в этом", - отметил министр.

На брифинг в Белом доме представители администрации принесли экспресс-тест, который определяет наличие коронавируса за пять минут. Трамп продемонстрировал данное устройство, достав его из коробки.

Общенациональный карантин

По словам Трампа, введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно.

Отвечая на вопрос, собирается ли федеральное правительство вводить общенациональный карантин, глава государства отметил, что это "на данный момент крайне маловероятно". Он добавил, что власти обсуждали эту возможность. В частности, продолжил президент, речь также шла о конкретных областях, но "это предложение сочли слишком неудобным". Трамп указал, что некоторые штаты "получили серьезный удар", а другие - "совсем не имеют проблем".

В то же время он подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. "По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими", - указал глава вашингтонской администрации.

По словам Трампа, ближайшие 30 дней, в течение которых в США продолжат действовать санитарные ограничения, станут определяющими в вопросе борьбы с распространением в стране нового коронавируса.

В воскресенье он объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. "Согласно оценкам, активно придерживаясь этих рекомендаций, мы можем спасти более миллиона американских жизней. <...> Наше будущее в наших собственных руках", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"В течение следующих 30 дней нас ждут трудные времена. Это жизненно важные 30 дней", - добавил американский президент.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 777 тыс. человек, зафиксировано свыше 37 тыс. смертельных исходов. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 3 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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