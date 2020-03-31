Школы в Приморье оборудуют бактерицидными лампами и бесконтактными термометрами

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края поставят в школы региона бактерицидные лампы и бесконтактные термометры, которые помогут контролировать и предотвращать распространение заболеваний, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

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В крае пока зафиксированы два подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В связи с пандемией школьники Приморья отправлены на каникулы и переведены на удаленное обучение. Кроме того, в крае закрыты увеселительные заведения и общепит, театры, галереи, бассейны, запрещены массовые мероприятия.

"Оснастим все школы необходимым инвентарем, чтобы в последующем, когда возникают вирусные заболевания, а они, как правило, появляются весной и осенью, мы могли отслеживать и минимизировать их последствия. В образовательные учреждения поступят средства индивидуальной защиты, бактерицидные лампы, бесконтактные термометры. Везде будут дезинфицирующие средства. Это определенно пойдет на пользу, каждый класс будет оборудован", - передает пресс-служба слова губернатора Олега Кожемяко.

Он уточнил, что в школах Приморья сейчас идут каникулы, и ученики вернутся к занятиям в удаленной форме в понедельник, 6 апреля. По его словам, проблем с дистанционным образованием школах региона нет.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.