Вернувшихся из-за границы жителей Хабаровского края оставят на карантин в столице региона

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Жители северных районов Хабаровского края, вернувшиеся из-за границы, будут находится на карантине в Хабаровске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона во вторник.

"Властями края принято решение оставлять на карантин в Хабаровске (в обсерваторе) жителей северных районов края, прибывающих в Хабаровск из-за границы. Сейчас здесь на карантине 19 жителей из районов", - сказал представитель пресс-службы.

На выходных в Хабаровский край люди возвращались из Таиланда и Вьетнама. Накануне в регион прибыл еще один рейс с 236 пассажирами на борту из Вьетнама и борт из Южной Кореи с 68 пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта. На неделе ожидаются еще два борта из Сеула.

Представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края сообщил, что решается также вопрос об отправке на карантин всех прибывающих из Москвы. Механизм сейчас прорабатывается.

"Также принято решение о создании дополнительных двух лабораторий в Хабаровске, где все желающие - здоровые, не отдыхавшие в странах - очагах распространения коронавируса, но просто переживающие - смогут сдать тест на коронавирус. Стоимость теста составит порядка 400-500 рублей. Одна лаборатория будет размещаться на базе противотуберкулезного диспансера, одна - на базе частного медицинского центра", - сказали в пресс-службе. Всего в сутки тестирование на вирус проходят 500-600 человек. Проблем с запасами тестов на коронавирус в Хабаровском крае нет, постоянный пополняемый запас составляет 4 тыс. штук.

В регионе коронавирусная инфекция подтверждена у семи человек, количество заболевших за сутки не изменилось. "Трое находившихся ранее в реанимации, переведены обратно [в палаты]. Из них состояние одного пациента, находившегося на аппарате искусственной вентиляции легких, также улучшилось, от аппарата он отключен", - сказали в пресс-службе. По данным за прошлые сутки, с подозрением на коронавирусную инфекцию было зарегистрировано восемь человек.

О вспышке

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.