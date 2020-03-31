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Распространение коронавируса нового типа

В Магаданской области ввели запрет на выход из дома для жителей

С 31 марта покидать дом можно только для покупки продуктов и лекарств, выгула собак и в экстренных случаях. Ограничения не распространяются на тех, чья работа не была приостановлена

ТАСС, 31 марта. Власти Магаданской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире во вторник приняли решение о запрете для жителей региона покидать свои дома без необходимости. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте правительства Колымы.

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В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. Он напомнил, что 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением определенных случаев.

"Правительство Магаданской области постановляет жителям региона не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в документе.

Исключения делается для следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. Выгуливать домашних питомцев разрешено на расстоянии, не превышающем 100 м от дома.

В Магаданской области на сегодня официально не зарегистрировано ни одного случая заражения, но на территории региона выявлена одна женщина с подозрением на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияМагаданская областьДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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