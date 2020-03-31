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Распространение коронавируса нового типа

В Бурятии находятся в реанимации пять зараженных коронавирусом

Всего в регионе 19 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

ТАСС, 31 марта. Количество зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 19 человек. Пятеро находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

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Ранее сообщалось о 18 случаях заболевания в регионе.

"В реанимации находятся пять пациентов, все стабильно тяжелые, дышат сами, не находятся на аппарате ИВЛ", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что возраст этих больных варьируется от 53 до 86 лет.

В правительстве сообщили, что ведутся противоэпидемические мероприятия, определяются границы эпидочагов, круг контактных лиц, идет организация медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора города Новосибирск", - сообщили в правительстве.

Помимо того, сообщается о дезинфекционных мероприятиях в домашних очагах и по месту работы. "На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 118 тыс. 64,5 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле", - добавили в пресс-службе.

О вспышке новой коронавирусной инфекции

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияБурятияРаспространение коронавируса нового типа
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