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Пандемия коронавируса нового типа

Тихоокеанский медуниверситет создал противоэпидемический онлайн-курс для врачей

В частности, медперсонал проходит обучение на тренажерах аппаратов искусственной вентиляции легких

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) разработал и запустил программу дистанционного обучения оказанию неотложной медицинской помощи в условиях пандемии. Как рассказал ТАСС ректор вуза Валентин Шуматов, его уже проходят врачи всех больниц во Владивостоке, а также некоторые студенты.

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Президент России Владимир Путин на встрече с полномочными представителями президента в федеральных округах в понедельник поручил им оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Мы составили необходимую программу обучения оказанию неотложной помощи и диагностике в условиях распространения вируса. Она работает уже две недели и дистанционно обучает медицинских работников. Кроме того, у нас есть тренажеры аппаратов искусственной вентиляции легких, на которых также обучается медперсонал. Сегодня медики всех больниц Владивостока проходят эти обучающие программы", - рассказал Шуматов.

По его словам, в первую очередь программы проходят практикующие врачи, которые в случае ухудшения ситуации с распространением вируса будут принимать участие в оказании неотложной помощи. Также ведется и подготовка студентов-ординаторов, которые будут готовы включиться в эту работу при необходимости.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ранее во вторник подтвердило два новых (всего четыре) случая заражения новой коронавирусной инфекцией у жителей региона, вернувшихся из-за границы. Все они помещены в инфекционный госпиталь, их ближайшие контакты также изолированы. По данным властей региона, на самоизоляции сейчас находятся около 3 тыс. жителей Приморья.

В России, по данным на 30 марта, зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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