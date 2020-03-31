В Воронеже после аварии вернули водоснабжение в дома порядка 100 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 31 марта. /ТАСС/. Аварийные бригады ликвидировали в Воронеже прорыв магистрального водовода диаметром 900 мм, из-за которого в ночь на понедельник без воды остались около 100 тыс. жителей Советского района. Подача воды полностью восстановлена, сообщила во вторник журналистам в канале социальной сети WhatsApp пресс-служба компании "Росводоканал-Воронеж".

"По данным на 6 часов утра 31 марта система водоснабжения Советского района города Воронежа полностью выведена на показатели штатного режима работы после крупного повреждения магистрального водовода в районе улицы Холмистая", - говорится в сообщении пресс-службы "Росводоканал-Воронеж".

По данным пресс-службы компании, в ночь на 30 марта был обнаружен прорыв магистрального водовода диаметром 900 мм в районе улицы Холмистая в Воронеже. Из-за аварии без воды осталась часть Советского района, кроме микрорайонов Тенистый, Придонской, 1 Мая. По данным отдела ЖКХ управы Советского района, под отключение водоснабжения попали дома около 100 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе компании, потребителей на время ликвидации аварии переключили на две резервные линии водоснабжения, однако систему удалось заполнить не сразу.

Всего в Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей, в городе шесть районов, Советский район является одним из крупнейших, в нем проживают более 155 тыс. человек.