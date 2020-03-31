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Пандемия коронавируса нового типа

Башкирия вводит режим полной самоизоляции

Глава региона Радий Хабиров также сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции вводится в Башкирии во вторник, он вступит в силу в 18:00 мск, сообщил глава региона Радий Хабиров "ВКонтакте".

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"В соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 (18:00 мск) вступает в действие указ главы Республики Башкортостан с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей региона. Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за... ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными", - написал Хабиров.

Глава региона также сообщил, что подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ранее было известно о пяти пациентах с таким диагнозом. "У нас два новых случая COVID-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время - первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные также чувствуют себя нормально. Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально", - добавил он.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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