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Пандемия коронавируса нового типа

Во Владимирской области ввели режим всеобщей самоизоляции

Он будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки

ВЛАДИМИР, 31 марта. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса вводится во Владимирской области со вторника, 31 марта. Он будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщается во вторник на сайте администрации региона.

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"С 14:00 31 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки во Владимирской области граждане, проживающие или временно находящиеся на территории региона, обязаны не покидать места проживания (пребывания). Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин для недопущения распространения в области новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Жителям разрешено выходить из дома для получения экстренной медицинской помощи, следования к месту работы, в магазин, для прогулки с животными. При этом они должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

По данным оперативного штаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на 09:00 31 марта, во Владимирской области подтверждено 2 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее в управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию о том, что один из пациентов скончался в больнице в Коврове.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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