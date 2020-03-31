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Пандемия коронавируса нового типа
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Удмуртия вводит режим самоизоляции для всех жителей региона

С 1 апреля в регионе также приостанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов

ИЖЕВСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии вводят режим самоизоляции для всех жителей республики вне зависимости от возраста, начиная с 18:00 вторника, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

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"Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Удмуртии, независимо от возраста. Граждане не должны покидать дома, кроме случаев: обращение за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый [магазин], за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, вынос мусора", - написал Бречалов, уточнив, что с 1 апреля будет приостановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов, за исключением случаев следования к месту лечения и обратно.

Особое внимание глава региона обратил на жителей в возрасте 65 лет и старше, беременных женщин, а также граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. "В отношении данных категорий граждан органам государственной и муниципальной власти, подведомственным учреждениям, МУПам ГУПам и иным организациям с госучастием, обеспечить домашний режим самоизоляции с сохранением заработной платы", - написал руководитель республики.

Главам частных компаний и некоммерческих организаций Бречалов настоятельно рекомендовал с особым вниманием отнестись к данным категориям граждан и при возможности также обеспечить им домашний режим самоизоляции. "Прошу соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Исключение - поездки на такси", - добавил Бречалов.

В новость внесены изменения (12:55 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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