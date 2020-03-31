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Пандемия коронавируса нового типа
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Из СИЗО Москвы приостановлен вывоз заключенных в суды и на следственные действия

Кроме того, установлен запрет на доступ адвокатов и следователей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вывоз заключенных в суды Москвы и на следственные действия из столичных СИЗО приостановлен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

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"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции <..> 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий. В этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия", - сказали во ФСИН.

Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач.

Также запрещен доступ адвокатов и следователей в СИЗО.

"Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей", - подчеркнули в ведомстве..

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с требованиями ст. 48 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий", - отметили во ФСИН.

С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по Москве. Ранее всех содержащихся там перевели в другие СИЗО города. СИЗО в Капотне может разместить более 500 заключенных под стражу

В новость были внесены изменения (14:03 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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