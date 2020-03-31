Посольство РФ во Франции прорабатывает вопрос об организации спецрейсов для вывоза россиян

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции просит российских граждан, находящихся на территории республики, предоставить дополнительные данные для организации возможных спецрейсов в Россию. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении дипмиссии.

"В связи с завершением Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) чартерного сообщения коммерческими рейсами авиакомпании "Аэрофлот" между Францией и Россией, для проработки вопроса об организации специальных рейсов для вывоза российских граждан из Франции в Российскую Федерацию <...> просим в кратчайшие сроки заполнить анкету (размещенную на сайте - прим. ТАСС), предоставив максимально полную информацию отдельно на каждого человека", - говорится в коммюнике.

"В случае эвакуации спецрейсами, на указанный в анкете адрес электронной почты или телефон будет направлено сообщение с указанием даты и времен, когда нужно будет самостоятельно прибыть в аэропорт отправления (г. Париж или г. Ницца)", - добавили в диппредставительстве.