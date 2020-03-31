{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Посольство РФ в США принимает меры для помощи россиянам в аэропорту Нью-Йорка

В частности, организована горячая линия

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Посольство России в США делает все возможное для оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации в аэропорту Нью-Йорка. Об этом говорится в опубликованном во вторник ответе посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ об этой ситуации.

"Посольство в курсе сложившейся тяжелой ситуации в аэропорту имени Джона Кеннеди с вывозом российских граждан из Нью-Йорка в Москву, - отметил он. - В связи с введенными в России ограничениями на возвращение соотечественников (500 человек в сутки) были отменены рейсы "Аэрофлота" на ближайшие дни". "Предпринимаем все возможные меры по разрешению возникшей ситуации", - подчеркнул Антонов.

Сообщается, что посольство РФ в США организовало горячую линию для связи с россиянами, которые не могут вылететь из Нью-Йорка.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим самоизоляции введен в Севастополе из-за ситуации с коронавирусом
Исключения составляют случаи, когда необходима экстренная медицинская помощь, а также выход на работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС