Посольство РФ в США принимает меры для помощи россиянам в аэропорту Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Посольство России в США делает все возможное для оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации в аэропорту Нью-Йорка. Об этом говорится в опубликованном во вторник ответе посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ об этой ситуации.

"Посольство в курсе сложившейся тяжелой ситуации в аэропорту имени Джона Кеннеди с вывозом российских граждан из Нью-Йорка в Москву, - отметил он. - В связи с введенными в России ограничениями на возвращение соотечественников (500 человек в сутки) были отменены рейсы "Аэрофлота" на ближайшие дни". "Предпринимаем все возможные меры по разрешению возникшей ситуации", - подчеркнул Антонов.

Сообщается, что посольство РФ в США организовало горячую линию для связи с россиянами, которые не могут вылететь из Нью-Йорка.