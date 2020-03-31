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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач Боткинской больницы в Петербурге призвал не критиковать Дениса Проценко

Денис Гусев отметил, что главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом, выполняя свой врачебный долг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Главврач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев считает, что глава больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко заразился коронавирусом, выполняя свой врачебный долг, всегда сопряженный с рисками, и призвал не критиковать коллегу.

Проценко 31 марта сообщил, что заразился новым коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо и изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы.

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"Выбирая между жизнью пациента и своим здоровьем, врач всегда выберет жизнь пациента. Да, наша работа сопряжена с определенными рисками. Но мы делаем все, чтобы их минимизировать. Я надеюсь, что никто не посмеет обвинять Дениса Проценко в том, что он инфицировался коронавирусом - во время войны ранений не избежать. Желаю моему коллеге скорейшего выздоровления", - процитировали в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению главу Боткинской больницы, которая стала основной базой в городе для госпитализации пациентов с подозрением на новый коронавирус.

Гусев добавил, что инфекционная больница им. Боткина на сегодняшний день полностью обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все сотрудники, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией, проходят ежедневные инструктажи. Они обучены, как правильно использовать средства индивидуальной защиты. Он рассказал, что на сегодняшний день в учреждении не зарегистрированы случаи заражения медперсонала от пациентов, но отметил, что от этого никто не застрахован.

"Отмечу, что больница им. Боткина - современный инфекционный стационар, имеющий боксовую систему. В нем все рассчитано на то, чтобы свести риски заражения врачей и медсестер к нулю. И в этом плане мы выгодно отличаемся от больниц, перепрофилированных для работы с инфекцией", - добавил Гусев.

Всего в Санкт-Петербурге у 98 человек диагностирован коронавирус. Из них выздоровели 11. Двое пациентов с положительным тестом на инфекцию умерли. В целом на лечении в инфекционной больнице им. Боткина находятся 346 пациентов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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