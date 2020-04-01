Психологи МЧС советуют сократить просмотр эмоциональных новостей в условиях самоизоляции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС России советуют сократить просмотр эмоционально заряженных новостей, так как в нынешних условиях угрозы распространения коронавируса и вынужденной изоляции неизбежно возрастает уровень тревожности. Об этом в интервью ТАСС сообщила начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС Лидия Тимофеева.

По ее словам, ситуация неизвестности и резкого изменения жизненных условий, в том числе необходимость находиться дома, может являться источником стресса и тревоги. "Тревога делится на две группы - генерализованная, когда человек переживает сразу из-за всего, не может выделить конкретную причину, и эти ощущения захватывают его целиком, и тревога, причиной которой является что-то конкретное. В случае выраженной генерализованной тревоги необходимо постараться минимизировать количество эмоционально заряженных новостей, пользоваться официальными источниками информации, лучше читать новостные материалы, чем смотреть видеоролики", - отметила Тимофеева.

Наполнить пустоту

По ее словам, также надо делать перерывы между потреблением информации, чтобы она поступала дозировано, отвлекаться на что-то иное, например, заняться домашними делами или творчеством, работой или чтением, сделать так, чтобы этот информационный поток перестал быть постоянным. "Это способ минимизировать уровень генерализованной тревоги, - пояснила психолог. - Например, составить график просмотра новостей, допустим, дважды в день. Этого достаточно, чтобы быть в курсе происходящего". "Сейчас именно от человека зависит, как наполнить пустоту, которая возникает в связи с тем, что он не может выполнять привычные дела. Человек может наполнить пустоту страхами, а может использовать это время для получения новых знаний, полезных занятий, общения с близкими", - сказала Тимофеева.

Составить план

В случае, если человек испытывает тревогу по какой-то конкретной причине, например, боится заразиться или потерять работу, психологи МЧС советуют постараться продумать конкретный, детальный план действий и способы решения таких возможных проблем.

Тимофеева отметила, что "определенный уровень тревоги необходим, именно он помогает относиться серьезнее к возможным опасностям и соблюдать необходимые меры предосторожности".

Контролировать ситуацию

Также непростым испытанием для многих может стать самоизоляция, когда длительное время придется находиться дома. "Раньше графики всех членов семьи были распланированы, а сейчас получается, что с резким изменением ритма жизни вся семья оказывается в замкнутом пространстве. Это может казаться не простым испытанием даже для очень близких отношений, поэтому мы бы рекомендовали не забывать о режиме, составить график так, чтобы у каждого члена семьи был предусмотрен определенный перечень дел", - сообщила в свою очередь начальник отдела дистанционных методов психологического консультирования и информационной поддержки ЦЭПП МЧС Елена Варфоломеева.

Она добавила, что не надо забывать про личное пространство, необходимо сформировать свой режим жизни, чтобы чувствовать себя человеком, который управляет ситуацией.

По мнению психологов, самыми действенными в сложившейся ситуации являются простые рецепты - сделать то, что откладывали в долгий ящик, заняться тем, на что не хватало раньше времени. "Это могут быть, как и самые простые бытовые вещи, так и саморазвитие. Это тоже является хорошим способом, чтобы справиться с ощущением тревоги", - пояснила Варфоломеева.

Она добавила, что не надо забывать и о близких, которые живут отдельно. "Им лучше звонить регулярно, несколько раз в день в одно и то же время. Любая стабильность и режим в такой ситуации дают ощущение уверенности", - сказала специалист.