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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что Россия изначально смогла замедлить темпы распространения коронавируса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду на то, что рост заболеваемости замедлится
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Принятые в РФ меры по борьбе с коронавирусом изначально способствовали значительному замедлению темпов распространения. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

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"Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии. Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции и рост заболеваемости замедлится", - сообщила Вуйнович изданию.

Отвечая на вопрос об эффективности объявленной в РФ нерабочей недели, она сказала, что результаты такой меры будут зависеть от поведения людей: "Все зависит от того, как себя ведут люди. Самое главное, чтобы они не передавали инфекцию друг другу. Иногда, к сожалению, для этого требуются принудительные меры", - отметила представитель ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что страны принимают разные меры для сдерживания эпидемии в зависимости от социально-экономического, культурного наследия, готовности населения работать вместе с правительством и соблюдать меры по пресечению передачи инфекции.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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