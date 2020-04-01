В ЕАО ограничили сообщение с районом, где выявлены случаи заражения коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Власти Еврейской автономной области запретили въезд в Октябрьский район, где предварительно выявили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства. Во вторник в этом районе был объявлен карантин, а в регионе - режим самоизоляции.

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"По постановлению главы региона Ростислава Гольдштейна, на территории введены ограничительные мероприятия. Запрещается въезд автомобилей, включая автобусы и грузовики. Ограничение не распространяется на граждан, имеющих регистрацию на территории Октябрьского района, перевозки горюче-смазочных материалов, товаров первой необходимости, животных, семян, удобрений и почтовых грузов", - говорится в распространенном в среду релизе.

Передвижение также разрешено спецтранспорту для перевозки бытовых отходов, ликвидации стихийных бедствий и ремонта дорог, транспортным средствам силовых структур, органов государственной власти региона и муниципалитета.

Жителям Октябрьского района при этом не рекомендовано покидать место проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, наличие прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, поход в ближайший магазин, банк и салон сотовой связи, выгул домашних животных на расстоянии 100 м от дома и вынос мусора. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

По всей территории Октябрьского района сейчас проводятся дезинфекционные мероприятия. Управлению здравоохранения поручено незамедлительно принять меры по усилению кадрового состава районной больницы и обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.

"В селе Амурзет выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Жесткие карантинные меры - единственное верное решение в текущей ситуации. Прошу отнестись к ним с пониманием. Наша главная задача - сохранить здоровье граждан и не допустить дальнейшего распространения коронавируса по территории области", - приводятся в сообщении слова главы региона Гольдштейна.

Три предварительно положительных теста на коронавирус выявлены у жителей села Амурзет - крупнейшего населенного пункта Октябрьского района (по данным последней переписи, в селе проживает около 5 тыс. человек). Все зараженные - члены одной семьи. С 27 марта они уже находились на домашнем карантине, так как контактировали с возможно зараженным коронавирусом жителем Хабаровска. 30 марта их поместили в изолированные боксы инфекционной больницы. После контакта с ними на территории Амурзета под медицинским наблюдением в самоизоляции находится 70 человек.