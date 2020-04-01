Карантин с горбольницы Якутска снимут раньше срока

ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Карантин с городской больницы Якутска, которую 29 марта закрыли на 14 дней из-за предварительно положительного результата теста на коронавирус у медсестры этого медучреждения, снимут в среду. Окончательная проверка на наличие коронавируса показала отрицательный результат, сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

"Есть хорошая новость: сегодня в лаборатории "Вектор" в Новосибирске подтвердили, что тесты на коронавирус у медсестры городской больницы №2 на самом деле отрицательные. Сегодня после проведения соответствующих мероприятий в течение дня будет снят карантин с городской больницы №2, с тех врачей и пациентов, которые там находятся", - сказал Николаев, добавив, что 1 апреля также будут выписаны из обсерватора в Якутске 80 человек.

Глава республики также отметил, что планируется запустить две лаборатории в городах Нерюнгри и Мирный для тестирования граждан, прибывших из-за границы.

В Якутии на данный момент подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровел один человек. Решением главы региона с 30 марта введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах республики.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, 121 выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.