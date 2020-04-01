Медицинская палата Бурятии открыла счет для поддержки медиков, борющихся с коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Медицинская палата Бурятии создала отдельный благотворительный счет для поддержки медиков во время пандемии. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Бурятии.

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"В связи с тем, что продолжают поступать обращения об оказании благотворительной финансовой помощи медицинским работникам, Медицинская палата Республики Бурятии предложила создать отдельный благотворительный счет. Учет расходования финансовых средств будет вестись комиссионно совместно с общественными организациями региона. Благодаря вашей финансовой помощи Медицинская палата сможет оказать содействие по поддержке необходимых условий для медицинских работников в тяжелой эпидемиологической обстановке в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным, предоставленным оперштабом региона, данный благотворительный счет уже создан.

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25. Власти Бурятии с 31 марта до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.