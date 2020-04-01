Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке

"Вместе давайте все-таки пожелаем доктору скорейшего выздоровления. Ему [адресуются] наши общие аплодисменты. Надеемся, что он в самое ближайшее время уже вернется в строй", - сказал журналистам представитель Кремля.

При этом Песков не смог с уверенностью подтвердить, что Проценко перед встречей с главой государства, которая состоялась 24 марта, проходил тест на коронавирус. "Мы не можем знать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли в тот день соблюдены все меры предосторожности, согласно которым, все, кто контактирует с Путиным, должны проходить тестирование на коронавирус. "Я еще раз повторяю, он [Проценко] даже не знал, что к нему едет президент", - сказал Песков.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Он заметил, что чувствует себя неплохо и изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Проценко добавил, что на его иммунитет, по его мнению, повлиял последний месяц работы.