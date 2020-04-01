Прокуратура проводит проверку по жалобе на сообщение самарского депутата о коронавирусе

САМАРА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту обращения врачей, возмущенных сообщением депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева в Twitter о том, что пациенты, якобы заразившиеся коронавирусом, не могли дозвониться в больницу. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

"Проводится проверка по факту обращения", - сказала собеседница агентства

Ранее депутаты во время заседания в Самарской губернской думе раскритиковали депутата Михаила Матвеева, который на своей странице в Twitter выложил информацию о том, что в Новокуйбышевске граждане заразились коронавирусом и долгое время не могли дозвониться до больницы и попасть на прием. В дальнейшем Матвеев написал, что информация о заразившихся не подтвердилась.

Замсекретаря генсовета "Единой России", председатель думского комитета Александр Хинштейн призвал Матвеева, распространившего фейк о работе Новокуйбышевской больницы в период пандемии коронавируса, принести извинения врачам.

Кроме того, председателю губернской думы поступило обращение от коллектива Новокуйбышевской центральной городской больницы, в котором утверждается, что депутат Матвеев представил недостоверные данные, а его сообщение не только оскорбило коллектив больницы, но и способствует росту беспокойства. Действия Матвеева рассмотрят на комитете по этике Самарской губернской думы.