Более 70 россиян вывезены из Туниса

ТУНИС, 1 апреля. /ТАСС/. 74 россиянина и одна гражданка Белоруссии, оказавшиеся заблокированными на тунисских курортах из-за ситуации с коронавирусом, вылетели в среду из аэропорта города Монастир в РФ специальным рейсом авиакомпании "Россия". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России в Тунисе.

"Сегодня спецрейсом из Туниса в Россию вылетели 74 российских гражданина и одна гражданка Белоруссии", - отметили в диппредставительстве.

Прибытие самолета в московский аэропорт Шереметьево ожидается около 20:00 по московскому времени.

Согласно указу президента Туниса Каиса Саида, для предотвращения распространения коронавируса на территории страны с 21 марта введен специальный санитарный режим, во время действия которого населению разрешается покидать свое жилье только в случае крайней необходимости. Полностью прекращено пассажирское авиасообщение. Комендантский час, запрещающий гражданам находиться на улице с 18:00 до 06:00, введен с 18 марта.

По данным Минздрава Туниса, в стране число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 394, из них 10 человек умерли.