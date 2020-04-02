{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Китай намерен распространить испытание вакцины от коронавируса на другие страны

По данным издания South China Morning Post, первая фаза клинических испытаний вакцины началась 16 марта в Ухане с участием 108 добровольцев

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Китайские ученые, работающие над созданием вакцины против заболевания, вызываемого новым коронавирусом, намерены распространить ее испытания и на другие страны для проверки эффективности. Об этом в четверг сообщает газета South China Morning Post.

На эту тему
"Помочь сможет только Китай". Коронавирус поставил под вопрос европейскую солидарность

Как отмечает издание, первая фаза клинических испытаний вакцины началась 16 марта в Ухане с участием 108 добровольцев. Ожидается, что предварительные результаты исследований станут известны до конца апреля. На втором и третьем этапах потребуется более крупномасштабное тестирование, в которое будут вовлечены тысячи человек. Оно может проходить на территории стран, наиболее пострадавших от пандемии.

"Мы очень быстро сдержали распространение вируса, и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины", - цитирует газета одного из ведущих вирусологов Чэнь Лина из гослаборатории респираторных заболеваний, которая занимается исследованиями в этой области.

"Например, если мы протестируем вакцину на 10 тыс. пациентах и окажется, что только у 100 человек выработался иммунитет, то этого будет недостаточно, чтобы доказать, что она может быть использована среди обычных людей", - пояснил ученый.

По словам китайских военных медиков, если первоначальные результаты испытаний подтвердят безопасность вакцины и дадут желаемый эффект, то Китай будет готов проверить ее эффективность за рубежом. Конкретные страны, заинтересованные в таком сотрудничестве, не называются. По мнению эксперта из Шанхая Тао Лина, США вряд ли пойдут на взаимодействие с Пекином, но китайская сторона может работать с другими государствами, такими как Великобритания или Германия.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Въезд и выезд в особом порядке осуществляется в 14 городах Татарстана на фоне пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС