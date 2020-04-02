Китай намерен распространить испытание вакцины от коронавируса на другие страны

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Китайские ученые, работающие над созданием вакцины против заболевания, вызываемого новым коронавирусом, намерены распространить ее испытания и на другие страны для проверки эффективности. Об этом в четверг сообщает газета South China Morning Post .

Как отмечает издание, первая фаза клинических испытаний вакцины началась 16 марта в Ухане с участием 108 добровольцев. Ожидается, что предварительные результаты исследований станут известны до конца апреля. На втором и третьем этапах потребуется более крупномасштабное тестирование, в которое будут вовлечены тысячи человек. Оно может проходить на территории стран, наиболее пострадавших от пандемии.

"Мы очень быстро сдержали распространение вируса, и теперь у нас не хватает пациентов с подтвержденными случаями заражения для дальнейших испытаний вакцины", - цитирует газета одного из ведущих вирусологов Чэнь Лина из гослаборатории респираторных заболеваний, которая занимается исследованиями в этой области.

"Например, если мы протестируем вакцину на 10 тыс. пациентах и окажется, что только у 100 человек выработался иммунитет, то этого будет недостаточно, чтобы доказать, что она может быть использована среди обычных людей", - пояснил ученый.

По словам китайских военных медиков, если первоначальные результаты испытаний подтвердят безопасность вакцины и дадут желаемый эффект, то Китай будет готов проверить ее эффективность за рубежом. Конкретные страны, заинтересованные в таком сотрудничестве, не называются. По мнению эксперта из Шанхая Тао Лина, США вряд ли пойдут на взаимодействие с Пекином, но китайская сторона может работать с другими государствами, такими как Великобритания или Германия.