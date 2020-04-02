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Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище

Писатель умер в возрасте 96 лет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым завершилось в Москве, его похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель Союза писателей России Николай Иванов.

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О смерти советского писателя-фронтовика в воскресенье ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева. Ему было 96 лет. Прощание состоялось в четверг в ритуальном зале при ЦКБ. По словам Иванова, на церемонии присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский и глава Роспечати Михаил Сеславинский.

"Юрия Бондарева похоронили, на кладбище приехали самые близкие, семья. Была рота почетного караула, троекратный салют", - сказал Иванов.

Теги
РоссияБондарев, Юрий Васильевич
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