ОП РФ будет следить за обеспечением россиян лекарствами и продуктами в условиях пандемии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ организует мониторинг ситуации с обеспечением россиян лекарствами и продуктами питания, а также за реализацией мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщила секретарь ОП Лидия Михеева, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам.

"В этот непростой период члены Общественной палаты готовы организовать мониторинг как дополнение мер, озвученных главой государства, и мер, которые будут в каждом отдельном регионе приняты региональными властями для стабилизации ситуации", - сказала Михеева.

По ее словам, "речь идет об обеспеченности граждан лекарствами, доступности продуктов и соблюдении новых экономических решений, которые правительство на днях приняло". "Мы считаем важным то, что законодатели приняли на этой неделе: и поддержку малого и среднего бизнеса, и предоставление гражданам кредитных каникул. Будем следить, как эти правила выполняются на местах", - отметила секретарь ОП.

Она уточнила, что мониторинг будет вестись в удаленном формате. "Мы, как и все граждане России, подчиняемся правилам, которые в соответствующих регионах установлены. Поэтому работа Общественной палаты РФ уже переведена в удаленный режим, но она продолжает оставаться такой же интенсивной. У нас есть возможность в онлайн-формате большую часть работы вести, мы продолжаем обрабатывать обращения граждан и по электронной почте", - подчеркнула Михеева, добавив, что в ближайшее время палата также организует ряд телефонных горячих линий для обращений граждан.

Путин в четверг объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.